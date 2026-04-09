Великобритания заявила о слежке за российскими подлодками

Операция по отслеживанию российских подводных лодок проходила на протяжении месяца, заявил Хили. Министр обороны предупредил, что любая попытка навредить британской инфраструктуре «повлечет серьезные последствия».

Источник: РБК

Великобритания провела операцию по наблюдению за тремя российскими подводными лодками у своих берегов. Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил, что судна представляли угрозу для местной инфраструктуры.

По словам главы британского оборонного ведомства, операция продолжалась более месяца. В ней были задействованы корабль королевского флота и самолеты P-8, а также свыше 500 британских военнослужащих.

«Президенту Путину я говорю следующее: мы видим вас, мы видим вашу деятельность вблизи наших кабелей и трубопроводов. И вы должны знать, что любая попытка повредить их повлечет за собой серьезные последствия», — заявил Хили.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер добавил, что правительство сделает все необходимое для защиты британского народа. Он считает, что Россия таким образом «стремится испытать решимость» Великобритании.

В Кремле, комментируя подобные обвинения, неоднократно заявляли, что Россия не планирует никаких недружественных действий в отношении стран НАТО и Европейского союза. Об этом также говорил и сам президент Владимир Путин, когда рассказывал о возможностях восстановления отношений с Европой.

Британское правительство ранее фиксировало рост числа случаев, когда российские корабли действуют вблизи британских вод, отмечая, что за последние два года такие инциденты участились на 30%. В связи с этим Лондон ранее представил технологию «Атлантический бастион» для борьбы с «растущей активностью российского подводного флота».

Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
