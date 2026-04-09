Великобритания провела операцию по наблюдению за тремя российскими подводными лодками у своих берегов. Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил, что судна представляли угрозу для местной инфраструктуры.
По словам главы британского оборонного ведомства, операция продолжалась более месяца. В ней были задействованы корабль королевского флота и самолеты P-8, а также свыше 500 британских военнослужащих.
«Президенту Путину я говорю следующее: мы видим вас, мы видим вашу деятельность вблизи наших кабелей и трубопроводов. И вы должны знать, что любая попытка повредить их повлечет за собой серьезные последствия», — заявил Хили.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер добавил, что правительство сделает все необходимое для защиты британского народа. Он считает, что Россия таким образом «стремится испытать решимость» Великобритании.
В Кремле, комментируя подобные обвинения, неоднократно заявляли, что Россия не планирует никаких недружественных действий в отношении стран НАТО и Европейского союза. Об этом также говорил и сам президент Владимир Путин, когда рассказывал о возможностях восстановления отношений с Европой.
Британское правительство ранее фиксировало рост числа случаев, когда российские корабли действуют вблизи британских вод, отмечая, что за последние два года такие инциденты участились на 30%. В связи с этим Лондон ранее представил технологию «Атлантический бастион» для борьбы с «растущей активностью российского подводного флота».
