Алексей Текслер: метротрам в Челябинске объединит электротранспорт воедино

В областном центре дан старт новому этапу прокладки линии метротрамвая «Север — Юг». На перегоне от остановки «Улица Овчинникова» начала работу механизированная проходка второго тоннеля. Тоннелепроходческий комплекс «Мария» двинулся в направлении станции «Торговый центр». Длина правого тоннеля составит 2170 метров, для его сооружения потребуется 1549 колец высокоточной железобетонной обделки.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин напомнил, что в разных регионах страны продолжают строить новые линии метро, используя одни из самых технологически сложных решений.
«Проект метротрамвая в городе Челябинске, который реализуем по поручению президента, станет неотъемлемой частью современной транспортной инфраструктуры города и повысит комфорт поездок», — подчеркнул вице-премьер.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, комментируя начало проходки в своем канале в MAX, назвал проект логичным продолжением масштабного обновления транспортной системы региона, которое идет при активной поддержке федерального центра.
«Метротрамвай — это совершенно иной уровень транспортной доступности Челябинска. Он соединит ключевые районы города, сделает передвижение жителей более быстрым и комфортным, а также объединит все маршруты общественного электротранспорта в одну современную систему. Для нас это приоритетный проект, и мы последовательно движемся к цели», — заявил Алексей Текслер.
Щит «Мария» уже успел поработать на строительстве Большой кольцевой линии московского метро, а затем его специально модернизировали под челябинские условия. Генеральный подрядчик — группа компаний «Моспроект-3» — вместе со специалистами субподрядной организации ООО «16-е управление СиАрСиСи» подготовил все необходимое для старта проходки. Для работы в непростых грунтах на площадку доставили новый ротор, рассчитанный на скальные породы, которые составляют основную часть трассы.
Заместитель генерального директора по строительству ГК «Моспроект-3» Евгений Смирнов рассказал, что совместно с экспертами НИЦ Тоннельной ассоциации России разработали уникальное техническое решение для проходки, — это еще раз подтверждает инновационный характер всего проекта.
Первый тоннель на этом участке субподрядчик прокладывает с декабря 2025 года с помощью щита «Полина». За три месяца в сложнейших геологических условиях удалось пройти уже более 150 метров. Генеральный директор ООО «16-е управление СиАрСиСи» Лю Сяолэй заверил, что, несмотря на чередование мягких грунтов и твердых скальных пород, оборудование справляется и тоннели будут построены в срок.
Работы продвигаются и на других отрезках линии. На остановочном пункте «Улица Косарева» почти готов стартовый котлован — оттуда вскоре два щита начнут прокладку тоннелей к станции «Торговый центр». Чтобы максимально снизить неудобства для горожан, на проспекте Победы уже проложили новый объездной трамвайный путь. Аналогичные работы по переустройству путей готовят на улице Каслинской — там появится третий стартовый котлован.