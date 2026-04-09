Полковник Ходаренок: ВСУ попытаются нанести самый массированный удар БПЛА 9 мая

ВСУ попытаются запустить беспилотники и сорвать парад Победы 9 Мая, заявили в Госдуме. В то же время в соцсетях распространяются слухи о возможной отмене мероприятия — хотя в Кремле заявили, что «готовятся к празднованию». Как ВСУ будут «портить праздник» и почему парад на Красной площади обязательно состоится — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
В ряде средств массовой информации и Telegram-каналов распространились слухи о возможной отмене парада Победы в Москве в 2026 году. Даже первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены запустить беспилотники и таким образом сорвать мероприятие.
Однако военный парад на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы ~будет проведен в соответствии с давно устоявшимися традициями~. В Кремле уже опровергали сообщения о его отмене. «Мы готовимся к празднованию Дня Победы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В то же время нет никаких сомнений, что Киев действительно попытается атаковать столичный регион в целом и Красную площадь в частности с целью сорвать торжественное мероприятие.
Трудно представить главную площадь России 9 мая без традиционного парада: это торжественный, красочный и внушительный воинский ритуал, вызывающий у граждан чувство гордости за Вооруженные силы. Кроме того, среди участников парада будет немало воинов, принимающих участие в СВО, а во главе многих расчетов будут командиры, имеющие богатый боевой опыт. И, наконец, предстоящий парад должен стать еще и внушительной демонстрацией возросшего военного могущества России.
Сорвать подобное мероприятие — лакомая цель для Киева. И надо заметить, что интенсивность ударов украинских беспилотников по объектам на территории России в преддверии парада только растет.
Вряд ли ВСУ в праздничный день ограничатся ударами с целью срыва празднования Дня победы в Москве. В списке потенциальных целей для беспилотников, помимо Москвы и столичного региона, по-прежнему будут объекты топливно-энергетического комплекса страны, в том числе газопроводы, нефтепроводы, компрессорные станции; аэродромы дальней и оперативно-тактической авиации ВКС РФ; критические объекты инфраструктуры, например, важнейшие мостовые переходы; а также группировки Вооруженных сил и административно-политические центры.
Вполне возможно, что именно в этот день ВСУ постараются запустить максимально возможное число дронов — и омрачить День Победы наиболее массированным за весь период проведения спецоперации ударом.
И не стоит ждать, что в этот день украинская армия будет действовать по уже сложившимся шаблонам. Противник хитер, инициативен и изобретателен — и на 9 Мая, нет сомнения, заготовил разного рода сюрпризы. Заблаговременно вскрыть замыслы неприятеля — первостепенная задача всех видов разведки, от агентурной до космической.
Скорее всего, в ударах будут задействованы не только беспилотные летательные аппараты самолетного типа, но и весь спектр крылатых ракет, состоящий на оснащении ВСУ: «Фламинго», «Нептун», Storm Shadow и SCALP-EG.
Не приходится сомневаться, что в частях и соединениях противовоздушной обороны, тем более развернутых на прикрытии столицы России и Московского региона, уже проводятся мероприятия по повышению готовности к выполнению боевых задач, а в управлениях и штабах устанавливается круглосуточное дежурство руководящего состава.
В ВС РФ накануне праздника усиливается разведка всех видов, охрана и оборона наиболее важных объектов. В войсках ПВО усиливается боевое дежурство. Органы управления переводятся на боевой режим работы. Вводится круглосуточное дежурство полных смен боевых расчетов. Авиационные соединения и части находятся в готовности к выполнению боевых задач. Самолеты и вертолеты фронтовой и армейской авиации, предназначенные для борьбы с беспилотниками, дежурят на аэродромах с подвешенным боекомплектом.
В то же время вполне ~возможно, что порядок проведения торжественных мероприятий в приграничных с Украиной городах будет уточнен~ — в соответствии со складывающейся накануне праздника обстановкой.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),