В Волгограде ветеран СВО Игорь Воробьев заявился на праймериз «ЕР»

Стало известно о новых участниках предварительного голосования «Единой России» из.

Стало известно о новых участниках предварительного голосования «Единой России» из Волгоградской области в преддверии выборов в Госдуму РФ. Среди них — ветеран СВО Игорь Воробьев.

Игорь Воробьев является депутатом Волгоградской облдумы и директором филиала Центра «Воин» в Волгоградской области. Он выдвинул свою кандидатуру по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 86.

Игорь Воробьев — потомственный военный, выполнял боевые задачи в составе добровольческого отряда «Бессмертный Сталинград» в зоне СВО, был ранен. Награжден медалью «За отвагу». Сегодня Игорь Воробьев занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, сохранением исторической правды и памяти.

Еще одним участником предварительного голосования стал спецпредставитель губернатора Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетическому комплексу Николай Николаев.

Он также выдвинул свою кандидатуру по Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 85. Николай Николаев — заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России. Трудовую деятельность в промышленном и топливно-энергетическом комплексе ведет с 1972 года — прошел путь от электромонтера до генерального директора.

Напомним, прием заявлений и выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. Процедура голосования будет проходить с 25 по 31 мая.

Фото реготделения «Единой России».

