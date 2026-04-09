Лукашенко сказал, с каких районов надо брать пример и копировать их

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля, рассматривая кадровые вопросы, сказал об особом внимании к отдельным районам страны, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер обратил внимание на то, что уделяет больше внимания Шкловскому району, потому что знает там каждый метр. Но и заметил, что знает неплохо и Оршанский район.
— И вот один район и второй район — они разные. Где-то сельскохозяйственный — как Шкловский, где-то промышленный, а это то, что у нас в стране, — отметил он.
Властям белорусский лидер сказал, что следует показать развитие на примере Оршанского района. Лукашенко назвал эту административную единицу огромным районом. Он подметил, что только в Орше живут свыше ста тысяч человек, а в Шклове — всего 13 — 15 тысяч жителей, и еще 10 тысяч во всем районе.
— Вот образцы — копируйте и действуйте, — поручил глава государства.
Лукашенко напомнил, что в Беларуси не создают особых условий для отдельный регионов. Но предупредил, что следует понимать, что к Оршанскому району будет приковано все внимание, в том числе внимание президента.
— И там и устье вам будет, и лен, возделывание льна… Они умеют это делать, но мы договаривались, что они распространят это на всю страну, а этого нет пока, — заметил белорусский президент.
Резюмируя, руководству Лукашенко сказал посмотреть на кадры.
— Все, кто может, пусть работают, кто не может — пусть уходит. Губернатор это прекрасно понимает. И имейте ввиду, что внимание будет очень серьезное в этом плане и к вам, — заключил президент Беларуси.