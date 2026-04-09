Стала известна причина обысков в редакции «Новой газеты»

В пресс-службе «Новой газеты» РБК сообщили, что с сотрудниками, находящимися в редакции на текущий момент, связи нет. «Начались следственные действия, приехали люди в масках. Согнали всех коллег в одно помещение и как бы что-то делают. Мы ничего не знаем», — сказали в пресс-службе редакции, добавив, что адвокаты не могут попасть в здание.