Стала известна причина обысков в редакции «Новой газеты»

Обыски в московском офисе редакции «Новой газеты» проходят в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД. Аналогичную причину следственных действий называет ТАСС.
После сообщений об обыске МВД заявило о возбуждении дела о незаконном использовании данных при подготовке статей. В официальном релизе ведомства название издания не приводится. Как пишут «РИА Новости», в правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет о следственных мероприятиях в редакции «Новой газеты».
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 272.1 УК РФ, по факту незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные», — говорится на сайте МВД.
По данным ведомства, в 2025 и 2026 годах на частных ресурсах хранения персональных данных «осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграм-каналах».
В пресс-службе «Новой газеты» РБК сообщили, что с сотрудниками, находящимися в редакции на текущий момент, связи нет. «Начались следственные действия, приехали люди в масках. Согнали всех коллег в одно помещение и как бы что-то делают. Мы ничего не знаем», — сказали в пресс-службе редакции, добавив, что адвокаты не могут попасть в здание.
«Новая газета» приостановила выпуск 28 марта 2022 года после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Сайт «Новой газеты» в России заблокирован по решению Роскомнадзора. Осенью 2022 года Басманный суд Москвы по иску РКН лишил издание лицензии.
Летом 2023 года по решению Генпрокуратуры деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe (юридическое лицо «Новой газеты. Европа») была признана нежелательной в России. «Новая газета. Европа» была создана уехавшими из России сотрудниками издания.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.