Пашинян допустил передачу армянской железной дороги от России Казахстану

Армения готова обсудить продажу российского концессионного управления железными дорогами республики с делегацией Казахстана, заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян на пресс-конференции.
«Возможности диалога [с Россией] широкие и открытые. Работа в этом направлении будет продолжена», — приводит «Sputnik Армения» слова Пашиняна в ответ на вопрос журналиста о возможных переговорах о судьбе железных дорог республики.
Премьер также заявил, что Ереван не намерен договариваться без участия Москвы: «Хочу подчеркнуть, что за спиной России никаких обсуждений быть не может. Да, возможно, что обсудим и этот вопрос с делегацией Казахстана» (цитата по «Интерфаксу»).
Пашинян также заявил об интересе Астаны к транспортному коридору «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания». По его словам, Казахстан изучает возможности проекта. «Маршрут Трампа» — это совместный проект Армении и США, соединяющий западную часть Азербайджана с Нахичеванью, отделенной от республики территорией Сюникской области Армении. Его разработка — часть мирного соглашения, которое заключили Ереван и Баку.
В середине февраля Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги республики. Премьер страны считает, что сейчас Армения «теряет стратегические позиции и конкурентные преимущества».
В январе Пашинян обратился к России с просьбой ускорить восстановление железной дороги, ведущей из Армении к Турции и Азербайджану. А в декабре 2025-го заявил, что, если Россия не сможет оперативно заняться ремонтом армянских участков железных дорог, правительство Армении готово изъять эти линии из концессионного управления ЮКЖД и провести восстановление за счет собственного бюджета.
Железные дороги в Армении находятся в управлении «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД) — 100-процентной дочки РЖД. Управление осуществляется по концессионному договору. Он был заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет.
