Заседания по делам против Нетаньяху возобновятся в воскресенье, пишут СМИ

«Слушания по уголовным делам против премьер-министра Биньямина Нетаньяху возобновится в воскресенье после паузы в несколько недель, вызванной ограничениями в работе судебной системы из-за войны с Ираном», — говорится в сообщении.
Отмечается, что слушания будут проходить в том же формате, что и были до иранского конфликта: по воскресеньям в иерусалимском суде, с понедельника по среду в окружном суде Тель-Авива.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с судейским постановлением Нетаньяху должен давать показания три раза в неделю, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам.
В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам «2000» и «1000». «Дело 1000» касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков — эксклюзивных сигар и шампанского — от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В «деле 2000» речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом». Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.