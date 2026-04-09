СМИ: визит Рютте в Вашингтон подтверждает раскол между Европой и США

Трамп никогда не скрывал негативного отношения к Североатлантическому альянсу и не упускал возможности открыто выразить его, пишет британская газета The Guardian.
После начала войны в Иране он усилил травлю НАТО. Трамп был возмущен тем, что члены альянса не только не поспешили на помощь США, но и несколько европейских членов НАТО запретили или ограничили использование своего воздушного пространства или совместных военных объектов в интересах США в войне с Ираном. Он остался недоволен и тем, что европейцы медлят с разблокированием Ормузского пролива. Трамп считает, что это «не работа США», а ответственность стран, которые зависят от поставок нефти через Ормуз.
В среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент поднимет эту тему на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
При этом он отказался прямо ответить на вопрос, обсуждался ли выход США из НАТО на вчерашней встрече.
Сам Трамп после беседы с генсеком продолжил открыто выражать презрение к альянсу. В соцсети Truth Social он написал: «НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались. И, если они снова нам потребуются, их тоже не будет». В противовес ему, Рютте счел встречу «очень откровенной, очень открытой дискуссией между двумя хорошими друзьями». Но Guardian сомневается, что визит генсека в Вашингтон поможет улучшить пошатнувшиеся отношениями между США и европейскими членами блока.
Такого же мнения придерживается и немецкая газета Die Welt, которая пишет о возможности «необратимого разрыва» отношений между США и Европой.
По данным европейского бюро Politico, сейчас большинство европейцев считают США большей угрозой для Европы, чем Китай, и почти единогласно они выступают за усиление автономности Европы.
Готовность европейцев поддерживать США находится на отметке ниже нуля.
В Европе утверждают, что они не будут «прыгать по первому требованию Трампа» после того, как он месяцами угрожал европейцам пошлинами и принижал их вклад в предыдущих военных кампаниях НАТО. Представителей ЕС также пугают непредсказуемость и эпатаж Трампа. Они опасаются, что американский лидер может объявить европейских членов НАТО «козлом отпущения», обвинив их в потенциальном провале операции против Ирана.
Очевидно, сейчас не лучшее время для трансатлантических отношений. Трамп не доволен тем, как проходит иранская операция, и ищет виновных среди союзников.
Тем временем в администрации Трампа последние две недели рассматривают план «наказания» некоторых членов НАТО, которые не поддержали военную операцию против Ирана, пишет американская газета The Wall Street Journal. Издание предполагает, что США могут вывести свои войска из этих стран и переместить их в страны, которые проявили больше поддержки военной кампании США против Ирана.
Кроме того, США могут закрыть свои базы как минимум в одной из европейских стран. По версии WSJ, это может быть Испания или Германия. В этом случае могут выиграть Польша, Литва, Румыния и Греция, которые оказали США больше поддержки в войне на Ближнем Востоке, утверждает газета. Welt добавляет, что Трамп в качестве наказания может сократить финансирование операций НАТО и даже прекратить обмен разведданными с Украиной.
За последние недели Трамп нанес НАТО больший ущерб, чем Владимир Путин за многие годы. Как только возникнут сомнения в альянсе как в едином, сплоченном блоке, готовом действовать сообща и очень решительно, его роль будет утрачена.