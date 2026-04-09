СМИ: визит Рютте в Вашингтон подтверждает раскол между Европой и США

После начала войны в Иране он усилил травлю НАТО. Трамп был возмущен тем, что члены альянса не только не поспешили на помощь США, но и несколько европейских членов НАТО запретили или ограничили использование своего воздушного пространства или совместных военных объектов в интересах США в войне с Ираном. Он остался недоволен и тем, что европейцы медлят с разблокированием Ормузского пролива. Трамп считает, что это «не работа США», а ответственность стран, которые зависят от поставок нефти через Ормуз.