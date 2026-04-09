Пенсионный возраст женщин в Казахстане повысят до 63 лет к 2031 году

Мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин действует до 2028 года, после чего реформа будет возобновлена, сообщает El.kz.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана подтвердило намерение поэтапно повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет — наравне с мужским. Об этом в кулуарах мажилиса заявила вице-министр труда и социальной защиты Виктория Шегай.

«Ранее принятое решение о приостановке повышения пенсионного возраста остаётся в силе до 2028 года. После этого процесс будет возобновлён», — отметила она.

Поэтапное повышение до 2031 года.

По словам вице-министра, после завершения моратория возраст выхода на пенсию для женщин будет постепенно увеличиваться и к 2031 году сравняется с мужским — 63 года.

«Он будет повышаться в рамках действующего законодательства до 63 лет», — уточнила Виктория Шегай.

В настоящее время пенсионный возраст для женщин составляет 61 год и зафиксирован на этом уровне на период с 2023 по 2028 год.

Причины реформы.

В министерстве связывают повышение возраста с особенностями накопительной пенсионной системы. Размер выплат напрямую зависит от стажа и объёма пенсионных отчислений.

«Более ранний выход на пенсию сокращает период участия в системе и, соответственно, влияет на размер выплат», — пояснила вице-министр.

По её словам, увеличение пенсионного возраста должно обеспечить более высокий уровень пенсионного обеспечения и сократить разрыв между выплатами мужчин и женщин.

Дополнительные меры занятости.

В рамках подготовки к реформе в Казахстане реализуются программы поддержки занятости для граждан старшего возраста. В частности, действует инициатива «Серебряный возраст», предусматривающая субсидирование части заработной платы работодателям.

«Мы субсидируем часть заработной платы, чтобы работодатели привлекали более опытных сотрудников», — добавила Виктория Шегай.

Контекст реформы.

Изначально повышение пенсионного возраста для женщин началось в 2018 году и предполагало ежегодное увеличение на шесть месяцев. Планировалось, что показатель достигнет 63 лет к 2027 году, однако позже сроки были пересмотрены.

Решение о временной «заморозке» повышения было принято в 2022 году на фоне общественного обсуждения реформы.

