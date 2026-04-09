Евросоюз предупредили о грядущем «стагфляционном шоке»

«Это, безусловно, долгожданный шаг к деэскалации, и ожидается, что он также принесет облегчение в отношении энергетического кризиса», — сказал Домбровскис, но добавил, что «экономические последствия» военного конфликта по-прежнему остаются «объектом неопределенности».
Как узнала ранее газета, в условиях кризиса на энергорынках Еврокомиссия призвала правительства стран — членов блока ограничить использование таких мер поддержки, как энергетические субсидии, снижение налогов и потолок цен. Таким образом, писала FT, Брюссель планирует избежать повторения энергетического кризиса 2022 года, который привел к безудержной инфляции и раздуванию дефицита бюджета.
До эскалации на Ближнем Востоке Еврокомиссия прогнозировала рост экономики в 2026 году на уровне 1,4%, однако из-за перебоев с поставками энергоносителей этот показатель может оказаться на 0,4 п.п. ниже. В случае затягивания конфликта снижение может достичь 0,6 п.п. как в 2026-м, так и в 2027 годах. Теперь же, согласно подсчетам Еврокомиссии, ожидается, что потребительские цены вырастут на 1 п.п. выше ранее прогнозируемого уровня, что отдалит ее от целевых 2% и создаст дополнительное давление на экономику.
С начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на газ в ЕС выросли на 24%. Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен предупредил, что «цены на энергоносители будут выше еще очень долго», и не исключил нормирования топлива и высвобождения большего количества нефти из стратегических резервов. При этом даже в случае быстрого завершения конфликта цены вряд ли вернутся к прежнему уровню, поскольку инфраструктура региона разрушена.
