Евросоюз предупредили о грядущем «стагфляционном шоке»

До эскалации на Ближнем Востоке Еврокомиссия прогнозировала рост экономики в 2026 году на уровне 1,4%, однако из-за перебоев с поставками энергоносителей этот показатель может оказаться на 0,4 п.п. ниже. В случае затягивания конфликта снижение может достичь 0,6 п.п. как в 2026-м, так и в 2027 годах. Теперь же, согласно подсчетам Еврокомиссии, ожидается, что потребительские цены вырастут на 1 п.п. выше ранее прогнозируемого уровня, что отдалит ее от целевых 2% и создаст дополнительное давление на экономику.