ВККС разрешила возбудить дело на судью за мелкое взяточничество

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие Следственному комитету на возбуждение уголовного дела по статьям о получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2) в отношении Светланы Степаненко, мировой судьи в отставке из города Кропоткина Краснодарского края, передает корреспондент РБК.

В результате проверки было установлено, что в 2025 году Степаненко через младшего судебного пристава получила 10 тыс., а затем 50 тыс. руб. за перенос даты рассмотрения судом административного дела, которое могло привести к лишению права управления транспортным средством. 10 тыс. руб. были переданы наличными приставу на улице у здания суда, а 50 тыс. руб. были переведены на карту его родственницы.

Источник РБК, знакомый с материалами дела, сообщил, что показания на Степаненко дал взяткодатель.

По статье о получении взятки максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы, максимальное наказание по статье о мелком взяточничестве — до двух лет лишения свободы.

Степаненко в 2008 году была назначена на должность мирового судьи судебного участка № 68 Кропоткина Краснодарского края, на которую неоднократно переназначалась, последний раз — в октябре 2020 года на пятилетний срок.

Глава Верховного суда Игорь Краснов в ноябре на заседании ВККС говорил, что позиция к судьям, которые нарушают закон и профессиональную этику, должна быть принципиальной. «Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию», — призывал Краснов.

6 апреля по его поручению были направлены материалы в Генеральную прокуратуру для проведения антикоррупционных проверок в отношении судей арбитражного суда Краснодарского края: дочери экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель и сестре бывшего заместителя председателя этого же суда Елены Хахалевой — Наталии Хахалевой.

С начала председательства Игоря Краснова (с сентября 2025 года по февраль 2026-го) Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение 28 уголовных дел и применение двух мер пресечения в отношении судей. За все время председательства Ирины Подносовой (с апреля 2024 года по июль 2025-го) ВККС разрешила возбуждение 20 уголовных дел и одной меры пресечения.

