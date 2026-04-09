ВККС разрешила возбудить дело на судью за мелкое взяточничество

С начала председательства Игоря Краснова (с сентября 2025 года по февраль 2026-го) Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение 28 уголовных дел и применение двух мер пресечения в отношении судей. За все время председательства Ирины Подносовой (с апреля 2024 года по июль 2025-го) ВККС разрешила возбуждение 20 уголовных дел и одной меры пресечения.