Spiegel узнал о реакции Европы на требование США по Ормузскому проливу

Неназванные европейские дипломаты, знакомые с деталями встречи в Белом доме, сравнили позицию США с ультиматумом. Spiegel отмечает, что хотя Германия и заявляла о готовности участвовать в совместной миссии в проливе, немецкие власти продолжают настаивать на соблюдении мандата ООН и долгосрочном перемирии.
О том, что американская администрация потребовала от европейских союзников по НАТО представить конкретные планы по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, ранее сообщил Bloomberg. Так же как и Spiegel агентство писало, что требование Трампа было передано через Рютте.
Марк Рютте заверял 22 марта, что страны — участницы НАТО «объединятся» для обеспечения безопасности Ормузского пролива. По его словам, европейским странам понадобятся несколько неделей, чтобы собраться вместе. В коалицию по защите Ормузского пролива, как заявил Рютте, войдут 22 страны, среди которых будут основные члены НАТО, а также Австралия, Бахрейн, Япония, Корея, Новая Зеландия и ОАЭ.
Сами европейские страны недовольны тем, что Рютте выражает безоговорочную поддержку США в войне с Ираном. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что это подрывает единство НАТО и создает у американского президента ложные ожидания. Сам генсекретарь НАТО по итогам встречи заявил о «явном разочаровании» Трампа альянсом.
