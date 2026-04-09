Spiegel узнал о реакции Европы на требование США по Ормузскому проливу

Европейские дипломаты считают, что Трамп фактически выдвинул ультиматум об участии стран НАТО в миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.

Источник: РБК

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил европейским союзникам, что президент США Дональд Трамп ожидает в ближайшие дни конкретных обязательств по развертыванию военных кораблей в Ормузском проливе, сообщает Der Spiegel со ссылкой на дипломатические источники.

Неназванные европейские дипломаты, знакомые с деталями встречи в Белом доме, сравнили позицию США с ультиматумом. Spiegel отмечает, что хотя Германия и заявляла о готовности участвовать в совместной миссии в проливе, немецкие власти продолжают настаивать на соблюдении мандата ООН и долгосрочном перемирии.

О том, что американская администрация потребовала от европейских союзников по НАТО представить конкретные планы по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, ранее сообщил Bloomberg. Так же как и Spiegel агентство писало, что требование Трампа было передано через Рютте.

Марк Рютте заверял 22 марта, что страны — участницы НАТО «объединятся» для обеспечения безопасности Ормузского пролива. По его словам, европейским странам понадобятся несколько неделей, чтобы собраться вместе. В коалицию по защите Ормузского пролива, как заявил Рютте, войдут 22 страны, среди которых будут основные члены НАТО, а также Австралия, Бахрейн, Япония, Корея, Новая Зеландия и ОАЭ.

Сами европейские страны недовольны тем, что Рютте выражает безоговорочную поддержку США в войне с Ираном. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что это подрывает единство НАТО и создает у американского президента ложные ожидания. Сам генсекретарь НАТО по итогам встречи заявил о «явном разочаровании» Трампа альянсом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше