Reuters: в Северной Корее испытали электромагнитное оружие

Северная Корея сообщила о проведении на этой неделе испытаний электромагнитного оружия. Это доказывает, что Пхеньян наращивает возможности для ведения современной войны, считает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По мнению экспертов, система электромагнитного оружия может выводить из строя электронные схемы в средствах противника и, например, южнокорейские истребители-невидимки F-35A или эсминцы, оснащенные системой Aegis.

В статье говорится, что КНДР также протестировала новую кассетную боеголовку для баллистической ракеты Hwasongpho-11 Ka, бомбы из углеродного волокна и мобильный зенитно-ракетный комплекс малой дальности. Как подчеркнули официальные лица КНДР, Hwasongpho-11 Ka, тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля», может «превратить в пепел любую цель» на площади до семи гектаров.

Бомбы из углеродного волокна, согласно Reuters, способны разрушать инфраструктуру, например электростанции, путем распыления проводящих нитей углеродного волокна на цель. Они станут мощным оружием в любом конфликте, подчеркивается в статье.

Северная Корея уточнила, что использовала «недорогое сырье», что указывает на ее цель по массовому производству данного оружия.

По мнению аналитиков, таким образом Пхеньян продемонстрировал своим противникам и союзникам возможности в применении передовых систем обычных вооружений.

Они полагают, что КНДР извлекает уроки из конфликтов на Украине и Ближнем Востоке и учитывает модель асимметричной войны.

Эксперты указали на то, что Пхеньян впервые открыто заявил о разработке оружия, предназначенного для нанесения ударов по промышленной инфраструктуре и электросетям Южной Кореи.

