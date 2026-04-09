Reuters: в Северной Корее испытали электромагнитное оружие

По мнению экспертов, система электромагнитного оружия может выводить из строя электронные схемы в средствах противника и, например, южнокорейские истребители-невидимки F-35A или эсминцы, оснащенные системой Aegis.
В статье говорится, что КНДР также протестировала новую кассетную боеголовку для баллистической ракеты Hwasongpho-11 Ka, бомбы из углеродного волокна и мобильный зенитно-ракетный комплекс малой дальности. Как подчеркнули официальные лица КНДР, Hwasongpho-11 Ka, тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля», может «превратить в пепел любую цель» на площади до семи гектаров.
Бомбы из углеродного волокна, согласно Reuters, способны разрушать инфраструктуру, например электростанции, путем распыления проводящих нитей углеродного волокна на цель. Они станут мощным оружием в любом конфликте, подчеркивается в статье.
По мнению аналитиков, таким образом Пхеньян продемонстрировал своим противникам и союзникам возможности в применении передовых систем обычных вооружений.