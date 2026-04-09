Дмитрий Чернышенко провел встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым

Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, в прошлом году более чем в 2 раза были увеличены расходы на капремонт образовательных учреждений, обновлены более 250 зданий. В 2026 году планируется отремонтировать около 270 зданий, ведется строительство новых детских садов и школ. Также продолжается работа по созданию в школах предпрофессиональных классов. В 2025 году был открыт 41 инженерный класс «Российские технологии» и 8 агроклассов. Самарский университет имени Королева активно развивает технологии искусственного интеллекта в рамках нацпроекта «Экономика данных». На его базе действуют исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и научный центр мирового уровня.