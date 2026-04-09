Участники СВО будут баллотироваться в Госдуму от Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции будут баллотироваться от Крыма на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Однозначно там (в Госдуме — ред.) должны быть и будут участники специальной военной операции, которые отмечены наградами и совершили боевые подвиги. Это партийное требование, оно идет по всей вертикали, и мы в Крыму в этом плане не исключение», — сказал Константинов, отвечая на вопрос, кто будет представлять Крым в новом созыве ГД.

По словам председателя Госсовета республики, эти люди должны привнести в работу Госдумы новую энергию.

«Нужно очищение. От всего, что было неправильно, несправедливо, неэффективно, нужно избавиться. Выборы — хороший инструмент для этого. Это оздоровление всей политической системы, мы в Крыму к этому готовы», — добавил политик.

Он также подчеркнул, что интересы Крыма в Госдуме должны отстаивать достойные люди, и ослабления представительства региона в парламенте страны допустить нельзя.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Центризбиркома РФ отметил, что все больше ветеранов боевых действий, подлинных героев специальной военной операции стремятся, чувствуют своим долгом послужить России, испытать свои силы в гражданских сферах, в том числе продолжить работу на выборных должностях. В этой связи он призвал ЦИК оказывать максимальное содействие кандидатам-участникам СВО в оформлении необходимых документов.

