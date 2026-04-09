Каллас объяснила, почему ЕС не хочет помогать странам Персидского залива

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Евросоюз не хочет оказывать более значительную помощь странам Персидского залива в конфликте вокруг Ирана, поскольку они не помогают Европе на Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Источник: © РИА Новости

«Конечно, мы все можем сделать больше, но тут возникает вопрос: у нас в Европе также есть своя зона для обеспечения безопасности… Мы до сих пор не увидели, чтобы страны Персидского залива действительно помогали нам там (в конфликте на Украине — ред.), а ведь это не может быть игрой в одни ворота», — заявила Каллас в интервью телеканалу CNN.

Глава евродипломатии назвала несправедливой критику со стороны США и некоторых стран Персидского залива в адрес Европы за недостаточную поддержку в конфликте на Ближнем Востоке. По словам Каллас, не действия Европы привели к нынешней ситуации в регионе, и тем не менее она делает «многое», включая обеспечение противовоздушной обороны региона, защиту Красного моря и поддержку ливанского правительства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о гибели мирных жителей и разрушениях. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

