Путин подписал закон, изменяющий схему обжалования решений мировых судей

Закон, изменяющий порядок обжалования решений мировых судов, подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вступит в силу спустя 30 дней после публикации.
Речь идет о законопроекте, предложенном председателем Верховного суда (ВС) Игорем Красновым в январе этого года. Краснов, анонсируя внесение законопроекта, сообщил, что действующая система создает препятствия для доступа к правосудию. Он объяснил, что решения мировых судей в России могут пересматриваться только в девяти кассационных судах, и граждане могут сталкиваться с логистическими и финансовыми трудностями, пытаясь подать жалобу в кассационные суды.
Краснов тогда заявил, что считает необходимым предоставить гражданам право на обжалование в «президиумах судов субъектов».
В конце января из принятого пленумом ВС пакета из четырех законопроектов стало понятно, что реформа предполагает изменение порядка пересмотра решений мировых судей и апелляционных актов районных судов. То есть гражданин может подать на пересмотр решения не только через кассационные суды, но и через верховные суды республик, краев, областей и равных им судов и их президиумов.
В качестве основной проблемы Верховный суд назвал чрезмерную нагрузку на судей кассационных судов общей юрисдикции. Так, один кассационный судья общей юрисдикции в прошлом году рассматривал более 62 жалоб и дел в месяц. Более того, самих судей также не хватает — в девяти кассационных судах общей юрисдикции числятся 750 судей, хотя по штату должно быть 891.
