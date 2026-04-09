Путин подписал закон, изменяющий схему обжалования решений мировых судей

В качестве основной проблемы Верховный суд назвал чрезмерную нагрузку на судей кассационных судов общей юрисдикции. Так, один кассационный судья общей юрисдикции в прошлом году рассматривал более 62 жалоб и дел в месяц. Более того, самих судей также не хватает — в девяти кассационных судах общей юрисдикции числятся 750 судей, хотя по штату должно быть 891.