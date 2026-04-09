Путин подписал закон, изменяющий схему обжалования решений мировых судей

Путин подписал закон, по которому граждане смогут обжаловать решения не только в кассационных судах, но и в верховных судах регионов России.

Источник: РБК

Закон, изменяющий порядок обжалования решений мировых судов, подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вступит в силу спустя 30 дней после публикации.

Речь идет о законопроекте, предложенном председателем Верховного суда (ВС) Игорем Красновым в январе этого года. Краснов, анонсируя внесение законопроекта, сообщил, что действующая система создает препятствия для доступа к правосудию. Он объяснил, что решения мировых судей в России могут пересматриваться только в девяти кассационных судах, и граждане могут сталкиваться с логистическими и финансовыми трудностями, пытаясь подать жалобу в кассационные суды.

Краснов тогда заявил, что считает необходимым предоставить гражданам право на обжалование в «президиумах судов субъектов».

В конце января из принятого пленумом ВС пакета из четырех законопроектов стало понятно, что реформа предполагает изменение порядка пересмотра решений мировых судей и апелляционных актов районных судов. То есть гражданин может подать на пересмотр решения не только через кассационные суды, но и через верховные суды республик, краев, областей и равных им судов и их президиумов.

В качестве основной проблемы Верховный суд назвал чрезмерную нагрузку на судей кассационных судов общей юрисдикции. Так, один кассационный судья общей юрисдикции в прошлом году рассматривал более 62 жалоб и дел в месяц. Более того, самих судей также не хватает — в девяти кассационных судах общей юрисдикции числятся 750 судей, хотя по штату должно быть 891.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше