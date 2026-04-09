В Ленобласти уточнили компенсации за поврежденное ударами БПЛА имущество

Власти Ленинградской области подписали постановление, уточняющее размер и порядок выплат жителям, чье имущество повреждено атаками беспилотников. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Поправки внесли в постановление «Об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате террористических актов, произошедших на территории Ленинградской области».
Изменился подход к расчету выплат: пострадавшим будут возмещать 20% от кадастровой стоимости жилого помещения, но не выше суммы, рассчитанной исходя из установленной нормы площади жилья на одного человека.
Постановление также предусматривает фиксированные выплаты при отдельных видах повреждений: при повреждении только окон компенсация составит 20 тыс. руб. за каждое окно, дверей — 10 тыс. руб. за каждую, а при повреждении исключительно внутренней отделки — 50 тыс. руб.
При этом, если применяются фиксированные выплаты, компенсация в процентах от кадастровой стоимости не начисляется.
Также введены выплаты за повреждение элементов, не входящих в общую площадь жилого помещения (балконов, лоджий, веранд и террас). Размер компенсации составит 100 тыс. руб. за каждый элемент, а при повреждении остекления — 10 тыс. руб. за каждое стекло, но не более 100 тыс. руб. по одному объекту.
Однако, если окна, двери или балконы заменили за счет бюджета, внебюджетных средств или средств организаций, выплата уже не полагается.
Новый порядок распространяется на повреждения, возникшие с начала 2026 года.
