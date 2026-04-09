Матвиенко заявила, что Россия не позволит посягнуть на Калининград

Россия не позволит другим странам посягнуть на Калининград и Балтийское море, а любые провокации вызовут незамедлительный ответ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: РБК

«Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда», — сказала она, находясь в рабочей поездке в Калининградской области (цитата по «РИА Новости»).

Матвиенко подчеркнула, что Калининград является важной частью страны, «форпостом России на западе», где, помимо прочего, базируется военно-морской флот.

В декабре прошлого года бывший советник экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности и экс-секретарь британского правительства Марк Седвилл призвал оказывать систематическое давление на Калининград и назвал регион «уязвимым местом России».

Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
