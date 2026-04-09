Матвиенко заявила, что Россия не позволит посягнуть на Калининград

Россия не позволит другим странам посягнуть на Калининград и Балтийское море, а любые провокации вызовут незамедлительный ответ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда», — сказала она, находясь в рабочей поездке в Калининградской области (цитата по «РИА Новости»).
Матвиенко подчеркнула, что Калининград является важной частью страны, «форпостом России на западе», где, помимо прочего, базируется военно-морской флот.
В декабре прошлого года бывший советник экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности и экс-секретарь британского правительства Марк Седвилл призвал оказывать систематическое давление на Калининград и назвал регион «уязвимым местом России».
