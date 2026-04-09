СМИ: Турция сыграла ключевую роль в удержании курдских сил от участия в войне портив Ирана

Турецкая газета Daily Sabah сообщает, что Национальная разведывательная организация Турции (MIT) с начала войны на Ближнем Востоке поддерживала контакты со многими западными странами и государствами Персидского залива, а также вела переговоры со своими иранскими коллегами и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Газета, в частности, отмечает, что Израиль и США стремились использовать курдские группировки в качестве опосредованной силы для наземного наступления в Иране. Вашингтон открыто заявлял об этих планах, и президент Дональд Трамп в какой-то момент признался, что они предоставили курдам оружие для этого.
Турция, со своей стороны, провела переговоры с высшими должностными лицами регионального правительства Иракского Курдистана (КРГ), чтобы предотвратить вооружение курдов для войны против Ирана.
Турция подчеркнула, что курды не получат никакой поддержки, если они присоединятся к войне против Ирана, и эта «твердая позиция», согласно Daily Sabah, вынудила курдские группировки отступить.
Также Турция предостерегла «Рабочую партию Курдистана» (РПК) от присоединения к Израилю. Анкара предупредила, что Турция ударит по курдским формированиям в случае их втягивания в войну против Ирана и привела в пример Сирию.