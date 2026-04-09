СМИ: Турция сыграла ключевую роль в удержании курдских сил от участия в войне портив Ирана

Зарубежные СМИ ставят в заслугу Турции то, что она смогла пресечь планы США и Израиля по втягиванию курдов в войну против Ирана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Турецкая газета Daily Sabah сообщает, что Национальная разведывательная организация Турции (MIT) с начала войны на Ближнем Востоке поддерживала контакты со многими западными странами и государствами Персидского залива, а также вела переговоры со своими иранскими коллегами и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

По словам осведомленных источников, MIT приложила максимум усилий, чтобы предотвратить любой этнический конфликт в многонациональном Иране, и приняла меры против шпионской деятельности в Турции, которая могла бы использовать беспорядки в регионе.

Газета, в частности, отмечает, что Израиль и США стремились использовать курдские группировки в качестве опосредованной силы для наземного наступления в Иране. Вашингтон открыто заявлял об этих планах, и президент Дональд Трамп в какой-то момент признался, что они предоставили курдам оружие для этого.

Турция, со своей стороны, провела переговоры с высшими должностными лицами регионального правительства Иракского Курдистана (КРГ), чтобы предотвратить вооружение курдов для войны против Ирана.

Анкара призвала представителей региональных курдских династий «не попадаться в ловушку», пишет Daily Sabah.

Турция подчеркнула, что курды не получат никакой поддержки, если они присоединятся к войне против Ирана, и эта «твердая позиция», согласно Daily Sabah, вынудила курдские группировки отступить.

Кроме того, по сведениям агентства Reuters, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил США, что разрешение курдским боевикам атаковать Иран может дестабилизировать ситуацию не только в Иране, но и в Турции и Сирии.

Это усилило давление на Вашингтон, от которого требовали не поддерживать курдские силы, и вынудило его исключить наземные операции курдов против Ирана.

Также Турция предостерегла «Рабочую партию Курдистана» (РПК) от присоединения к Израилю. Анкара предупредила, что Турция ударит по курдским формированиям в случае их втягивания в войну против Ирана и привела в пример Сирию.

