Politico узнало о недовольстве высокопоставленных республиканцев Трампом

Республиканцы боятся проиграть промежуточные выборы в Сенат и Палату представителей США, которые пройдут в ноябре, из-за конфликта на Ближнем Востоке. По мнению однопартийцев, действия президента США Дональда Трампа ради завершения войны оказались слишком непоследовательными и запоздалыми, пишет Politico со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.
«Эта война в Иране практически закрепляет тот факт, что мы проиграем промежуточные выборы в ноябре — в Сенат и Палату представителей», — заявил источник издания.
Опасения также усугубляются неудовлетворительными результатами республиканцев на последних выборах. Война на Ближнем Востоке, даже если она закончится в ближайшее время, будет иметь долгосрочные последствия для цен на бензин и другие сырьевые товары, и республиканцам придется учитывать это в ходе предвыборной кампании.
Politico пишет, что Трамп вместе с советниками последние несколько месяцев утверждали, что США находятся на пороге экономического подъема. Однако война с Ираном ухудшила экономическое положение многих американцев.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о блокаде Ормузского пролива. До эскалации через него проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. В связи с этим в США, как и во многих странах Запада, произошел резкий рост стоимости бензина.
12 марта Трамп заявил, что США смогут заработать на росте цен на нефть, поскольку они крупнейший производитель этого ресурса. Но за день до этого президент сообщил, что США задействуют стратегический нефтяной резерв, чтобы смягчить резкий рост цен на нефть.
Сотрудники Белого дома, пожелавшие остаться анонимными, указали на снижение цен на нефть и СПГ, а также на восстановление фондового рынка после объявления о двухнедельном перемирии как на доказательство, что обещания главы государства сбываются. Они также утверждают, что избиратели еще не в полной мере ощутили преимущества экономической политики Трампа.
В конце февраля президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social видеообращение, в котором объявил о начале боевых действий против Ирана. Он объяснил, что на ядерных переговорах, которые велись с начала года, власти Ирана постоянно меняли свою позицию и его «терпение лопнуло».
Politico сообщает, что демократы продолжают критиковать Трампа за войну и используют обещание снизить высокие цены на бензин в качестве ключевого направления своей избирательной кампании. Опрос, проведенный фирмой Navigator Research, показал, что 65% избирателей недовольны тем, как действия Трампа влияют на цены на бензин, а 71% считают, что именно война в Иране привела к их повышению.
Один из источников издания заявил, что война расколола сторонников MAGA по вопросу вмешательства США в конфликты.
По данным The New York Times, сегодня рейтинг одобрения Трампа составляет 39%. До вмешательства к ближневосточный конфликт его рейтинг находился на уровне 40% и выше.
Несмотря на это, некоторые стратеги Республиканской партии настроены оптимистично насчет перспектив на выборах.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные помощники президента США и его близкие союзники опасаются, что он преувеличил значение прекращения огня с Ираном и преждевременно объявил о победе Штатов в военной операции.
