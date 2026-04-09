Министр информации Белоруссии призвал оценить последствия запрета YouTube

Новый министр информации Белоруссии Дмитрий Жук заявил о необходимости четко продумать решение о блокировке видеохостинга YouTube и принять во внимание последствия такого решения для граждан страны. Об этом сообщает БелТА.
«Любое решение, особенно такого плана, как запрет, должно быть четко продумано. Должны быть продуманы его последствия. Оно должно быть целесообразным и эффективным. Если мы декларируем, но не можем реализовать, то лучше вообще не декларировать. Что касается платформ, которые используются гражданами Белоруссии, действовать нужно очень аккуратно», — сказал министр.
Жук обратил внимание, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не является сторонником запретов. «Нужно искать иные механизмы взаимоотношения с этими крупными игроками мирового медиапространства», — прокомментировал глава министерства информации перспективы блокировки YouTube в Белоруссии.
3 апреля три государственных YouTube-канала Белоруссии — агентства БелТА, а также телеканалов ОНТ и СТВ — были удалены. Министерство информации страны заявило, что негативно оценивает «недружественный и безосновательный шаг». В ведомстве подчеркнули, что оставляют за собой право принять меры реагирования.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.