Politico: Европа боится, что ей придется расплачиваться за последствия сделки Трампа с Ираном

В статье говорится, что европейские политики открыто признают, что трансатлантическое партнерство становится все менее предсказуемым, а США все чаще принимают решения, последствия которых приходится разгребать их союзникам.
По словам европейских дипломатов, ЕС уже готовится к возможным затратам на восстановление судоходства в Ормузском проливе. Речь идет о дорогостоящих операциях по сопровождению судов и разминированию. Кроме того, теперь, возможно, придется платить внушительные сборы за проход судов через Ормуз, которых не было до войны, развязанной администрацией Дональда Трампа. Все это станет тяжким бременем для бюджетов европейских стран, подчеркивает Politico.
В Газе мы заплатим за реконструкцию. На Украине мы сейчас фактически в одиночку платим за войну. Теперь нам, возможно, придется платить за расчистку Ормузского пролива.
Издание напоминает, что ЕС уже тратит значительные ресурсы на военную и финансовую помощь Украине, а растущие цены на энергоносители пагубно отражаются на экономике стран блока. Эти обстоятельства и новые расходы из-за войны Трампа на Ближнем Востоке могут существенно ограничить помощь Киеву, предупреждает Politico.