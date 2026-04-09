Politico: Европа боится, что ей придется расплачиваться за последствия сделки Трампа с Ираном

Европейцы жалуются, что США все чаще принимают решения, с последствиями которых приходится иметь дело их союзникам, пишет европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что европейские политики открыто признают, что трансатлантическое партнерство становится все менее предсказуемым, а США все чаще принимают решения, последствия которых приходится разгребать их союзникам.

Они опасаются, что после заявления США о прекращении огня с Ираном Европе придется взять на себя новые финансовые обязательства, что в том числе может негативно повлиять на поддержку Украины.

По словам европейских дипломатов, ЕС уже готовится к возможным затратам на восстановление судоходства в Ормузском проливе. Речь идет о дорогостоящих операциях по сопровождению судов и разминированию. Кроме того, теперь, возможно, придется платить внушительные сборы за проход судов через Ормуз, которых не было до войны, развязанной администрацией Дональда Трампа. Все это станет тяжким бременем для бюджетов европейских стран, подчеркивает Politico.

В Газе мы заплатим за реконструкцию. На Украине мы сейчас фактически в одиночку платим за войну. Теперь нам, возможно, придется платить за расчистку Ормузского пролива.

Начо Санчес Амор
член Комитета по иностранным делам в Европарламенте

Издание напоминает, что ЕС уже тратит значительные ресурсы на военную и финансовую помощь Украине, а растущие цены на энергоносители пагубно отражаются на экономике стран блока. Эти обстоятельства и новые расходы из-за войны Трампа на Ближнем Востоке могут существенно ограничить помощь Киеву, предупреждает Politico.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше