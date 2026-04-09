Как Трамп хочет наказать союзников по НАТО за провал «испытания» Ираном

Почему Трамп обиделся на НАТО.
8 апреля президент США Дональд Трамп провел закрытую встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Тот прибыл в Вашингтон, чтобы смягчить растущее недовольство американского лидера действиями европейских союзников в период войны США и Израиля с Ираном.
Как известно, европейские страны отказались участвовать в операции по обеспечению коммерческого судоходства в Ормузском проливе до завершения острой фазы конфликта, что вызвало раздражение в Вашингтоне. Исправить ситуацию должен был Рютте, которого даже называют Заклинателем Трампа за способность влиять на американского президента, в том числе с помощью публичной лести. Однако после двухчасовых переговоров с Рютте в Белом доме Трамп вновь обрушился с критикой на альянс. В публикации на своей платформе Truth Social он написал заглавными буквами: «НАТО не пришла нам на помощь, когда мы в ней нуждались, и не придет, если мы снова будем нуждаться».
В том же посте президент США напомнил о своих претензиях на Гренландию — автономную территорию Дании, которую он назвал «огромным, плохо управляемым куском льда». С начала января 2026 года Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить остров к США, ссылаясь на угрозу со стороны российского и китайского флотов в Арктике и стратегическую важность территории для обороны Америки. На этом фоне восемь европейских участниц НАТО — Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция и Швеция — направили в Гренландию военные контингенты, формально — в рамках инициативы по мониторингу и защите интересов альянса в Арктическом регионе. В ответ Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин в отношении этих стран. Однако в конце января, на полях Всемирного экономического форума в Давосе, он согласовал с Рютте рамочное соглашение, предусматривающее «полный военный доступ» США к Гренландии, и тарифные угрозы были отозваны.
В начале апреля Трамп допустил, что США выйдут из Североатлантического альянса. Как показала его последняя публикация в Truth Social, обида на союзников у президента по-прежнему сильна. На пресс-конференции в Белом доме 6 апреля он назвал отправной точкой кризиса в трансатлантических отношениях именно ситуацию вокруг Гренландии: «Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать, и я сказал: пока-пока». Подобные угрозы он высказывал и в свой первый президентский срок, но тогда они были связаны с недостаточным вкладом европейцев в коллективную оборону и с их низкими военными расходами. Теперь же союзники не оказали США «автоматической» поддержки в конфликте с Ираном, хотя США, напомнил Трамп, по-прежнему помогают Европе. «Украина не была нашей проблемой. Это был тест, и мы пришли к ним на помощь. А они к нам на помощь не пришли», — заявил он в интервью The Telegraph 1 апреля, назвав альянс «бумажным тигром». Ту же характеристику президент повторил 6 апреля.
Перед началом встречи с Рютте пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прочитала на брифинге прямую цитату президента о европейских союзниках: «Их подвергли испытанию, и они его не прошли». Она отметила, что «довольно печально», когда НАТО «поворачивается спиной к американскому народу», хотя именно американские налогоплательщики финансируют значительную часть обороны альянса. Левитт также сообщила, что Трамп намерен обсудить с Рютте возможный выход США из НАТО.
Впрочем, сам Рютте в интерью CNN после переговоров отказался подтвердить, что Трамп обсуждал с ним выход США, отметив лишь, что их разговор носил крайне откровенный характер. Комментируя заявление о проваленном «испытании», Рютте признал, что некоторые европейские страны действительно не оправдали ожиданий Вашингтона и что Трамп «абсолютно разочарован многими союзниками». Однако генсек НАТО прокомментировал, что ему удалось обратить внимание американского президента на то, что «подавляющее большинство европейских стран» все же оказали США помощь в вопросах базирования, материально-технического обеспечения и предоставления воздушного пространства для военных самолетов. «То, чего США добились в отношении Ирана, стало возможным именно потому, что многие европейские страны выполнили свои обязательства», — подчеркнул он.
Как и кого из членов альянса может наказать Трамп.
Американскому президенту будет непросто реализовать свою угрозу выйти из НАТО. Еще в 2023 году конгресс принял закон, который существенно ограничил возможности Белого дома в этом вопросе: глава государства не может сделать это в одностороннем порядке, для выхода США из Североатлантического альянса потребуется либо одобрение двух третей сената, либо принятие отдельного закона конгрессом. Примечательно, что соавтором законопроекта выступил нынешний госсекретарь США Марко Рубио, занимавший кресло сенатора от Флориды. После принятия закона он написал в соцсети X: «Ни один президент США не должен иметь возможности выйти из НАТО без одобрения сената».
С учетом текущего распределения мест в сенате за выход из НАТО должны проголосовать минимум 14 демократов — и это при условии единогласной поддержки со стороны всех республиканцев в верхней палате. Ее не наблюдается: в апреле двое сенаторов-республиканцев — Том Тиллис из Северной Каролины и Митч Макконнелл из Кентукки — публично высказались против выхода США из НАТО.
Впрочем, как отмечает The Hill, часть «ястребов» в консервативном крыле, которые традиционно поддерживали альянс, теперь относятся к нему пренебрежительно, как, например, сенатор Линдси Грэм. «Какой смысл в союзнике, который не осознает, что религиозный нацистский режим, обладающий ядерным оружием, представляет собой угрозу? — заявил Грэм в эфире Fox News 2 апреля. — Они рисковали нашими людьми. Из-за них наши пилоты совершали более длительные вылеты. Нам отказали в использовании ресурсов (речь, видимо, про отказ нескольких европейских стран предоставить США свои базы. — РБК). Мое отношение к Европе изменилось навсегда». Сенатор также заявил, что попросит президента провести переоценку военного присутствия США в Европе, закрыть базы в «ненадежной» Испании и рассмотреть возможность передислокации американских войск из части европейских стран в те государства, которые более лояльны США.
Как выяснила The Wall Street Journal (WSJ), администрация рассматривает один из вариантов, упомянутых Грэмом, а именно частичный вывод американского воинского контингента из Европы, в качестве меры воздействия на союзников по НАТО, не оказавших Вашингтону достаточной поддержки в ходе боевых действий против Ирана. WSJ не удалось установить полный список государств, из которых могут быть выведены силы США, однако издание выделило четыре, чьи действия вызвали особое раздражение в Вашингтоне.
Испания — полностью закрыла свое воздушное пространство для американских военных самолетов, участвовавших в операции против Ирана, и запретила использование совместных баз в Роте (провинция Кадис) и Мороне-де-ла-Фронтера (провинция Севилья), в том числе для дозаправки самолетов, выполняющих боевые вылеты. Мадрид мотивировал решение тем, что конфликт носит «незаконный» характер. Ранее между двумя странами уже возникали трения из-за позиции Испании по палестинскому вопросу и ее нежелания наращивать оборонные расходы до целевого показателя в 5%.
Германия — ее руководство, включая президента Франка-Вальтера Штайнмайера, а также министров обороны и иностранных дел, публично осудило военные действия США и Израиля против Ирана.
Италия — на короткое время заблокировала использование своего воздушного пространства американскими самолетами и отказала бомбардировщикам, следовавшим на Ближний Восток, в доступе к базе Сигонелла на Сицилии. В Риме подчеркнули, что решение не носит политического характера и продиктовано исключительно процедурными причинами. В частности, запрос на использование базы не был подан заранее, а действующие двусторонние соглашения разрешают США использовать базы только для небоевых миссий. В данном же случае потребовалось бы одобрение парламента.
Франция — по утверждению Трампа, она также препятствовала пролету американских самолетов. В Париже эти обвинения опровергли, заявив, что общего запрета на использование воздушного пространства не вводили. Однако в соответствии с действующими правилами Вашингтон должен запрашивать дипломатическое разрешение на каждый пролет в индивидуальном порядке. Впервые с начала конфликта Франция разрешила стратегическим бомбардировщикам США пролететь через свою территорию только 21 марта. Кроме того, Париж позволил американским самолетам пользоваться своими базами, но исключительно при условии, что они не участвуют напрямую в нанесении ударов по Ирану.
В выигрыше от возможной передислокации могут оказаться страны Восточной и Южной Европы, которых в администрации считают наиболее надежными партнерами, — Польша, Румыния, Литва и Греция, утверждает WSJ. В частности, Румыния оперативно удовлетворила запросы США об использовании военных баз. По прогнозу издания, переброска американского контингента в эти страны приведет к заметному увеличению военного присутствия США вблизи российских границ. Помимо простой передислокации войск, рассматривается возможность закрыть как минимум одну крупную американскую базу в Европе, вероятнее всего, в Испании или Германии.
По состоянию на начало 2025 года в распоряжении Европейского командования ВС США (EUCOM) находилось примерно 84 тыс. военнослужащих, согласно данным американского Совета по международным делам. Эта цифра включает в себя постоянный и ротационный контингент (общая численность варьируется в зависимости от учений и оперативных нужд). Основная часть сил сосредоточена в Германии (39 тыс. человек), Польше (14 тыс.), Италии (13 тыс.) и Великобритании (10 тыс.). В Испании дислоцированы около 3 тыс. американских военнослужащих. По подсчетам исследовательской службы конгресса США от 2024 года, под командованием EUCOM также находится 31 постоянная база США и 19 других военных объектов, к которым Министерство обороны имеет доступ. В декабре 2025 года конгресс принял законопроект об оборонном бюджете, который запрещает Пентагону сокращать численность контингента в Европе ниже отметки в 76 тыс. более чем на 45 дней.
Официально в администрации США не подтверждают наличие планов вывести американские войска из Европы. Однако постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер еще 1 апреля заявил, что с учетом позиции союзников в конфликте с Ираном американский президент «оценивает и переоценивает все»: «Будь то наше участие в НАТО, будь то наша поддержка европейских усилий на Украине или любые другие действия Соединенных Штатов».