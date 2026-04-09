Как Трамп хочет наказать союзников по НАТО за провал «испытания» Ираном

В начале апреля Трамп допустил, что США выйдут из Североатлантического альянса. Как показала его последняя публикация в Truth Social, обида на союзников у президента по-прежнему сильна. На пресс-конференции в Белом доме 6 апреля он назвал отправной точкой кризиса в трансатлантических отношениях именно ситуацию вокруг Гренландии: «Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать, и я сказал: пока-пока». Подобные угрозы он высказывал и в свой первый президентский срок, но тогда они были связаны с недостаточным вкладом европейцев в коллективную оборону и с их низкими военными расходами. Теперь же союзники не оказали США «автоматической» поддержки в конфликте с Ираном, хотя США, напомнил Трамп, по-прежнему помогают Европе. «Украина не была нашей проблемой. Это был тест, и мы пришли к ним на помощь. А они к нам на помощь не пришли», — заявил он в интервью The Telegraph 1 апреля, назвав альянс «бумажным тигром». Ту же характеристику президент повторил 6 апреля.