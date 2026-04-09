Глава МИД Ирана в разговоре с Лавровым поблагодарил Россию

«Российская сторона приветствовала объявление о достижении договорённостей о двухнедельном прекращении боевых действий между США и Ираном и о присоединении Израиля к этим договорённостям. Как было подчёркнуто, Москва твёрдо исходит из того, что упомянутые договорённости, как было объявлено пакистанскими посредниками, имеют региональное измерение и, в частности, распространяются на Ливан», — говорится в сообщении.