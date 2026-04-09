Глава МИД Ирана в разговоре с Лавровым поблагодарил Россию

Глава российского МИДа Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого иранский министр выразил благодарность за последовательную позицию России в Совете Безопасности ООН, сообщили МИД России и представитель внешнеполитического ведомства Ирана.

Источник: РИА "Новости"

В заявлении российского МИДа особо отмечается, что Москва поддержала позицию Ирана, согласно которой перемирие, объявленное сторонами конфликта, распространяется и на Ливан.

«Российская сторона приветствовала объявление о достижении договорённостей о двухнедельном прекращении боевых действий между США и Ираном и о присоединении Израиля к этим договорённостям. Как было подчёркнуто, Москва твёрдо исходит из того, что упомянутые договорённости, как было объявлено пакистанскими посредниками, имеют региональное измерение и, в частности, распространяются на Ливан», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше