Обыски у «Новой газеты» связали с делом сооснователя «Собеседника»

Обыски в редакции «Новой газеты» в Москве проходят по делу обозревателя издания и сооснователя газеты «Собеседник» (ООО «Собеседник-Медиа» — юрлицо «Собеседника» — признано Минюстом иноагентом) Олега Ролдугина, сказали ТАСС в правоохранительных органах. Об этом также сообщает «РИА Новости».
«Обыски в “Новой газете” проходят в рамках дела Ролдугина», — сказал собеседник агентства.
Журналиста допрашивают, обвинения ему пока не предъявлены, уточнил собеседник ТАСС.
«РИА Новости» передает, что Ролдугин фигурирует в уголовном деле, он задержан и находится на допросе, у него прошли обыски.
Днем 9 апреля редакция «Новой газеты» сообщила об обысках, добавив, что не знают причину. Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро KALOY.RU Калой Ахильгов, выехавший в редакцию, рассказал, что, «скорее всего, речь идет об уголовном деле, связанном с публикациями».
Собеседники госагентств в правоохранительных органах связали обыски с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных. По информации ТАСС, силовики проверяют «Новую» в том числе на связь с «Новой газетой. Европа» (деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe — юридического лица «Новой газеты. Европа» — признана нежелательной на территории России) и «Антивоенным комитетом России» (признан в России нежелательной организацией, террористической организацией и запрещен).
По данным МВД, в 2025 и 2026 годах на частных ресурсах хранения персональных данных «осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграмм-каналах». Возбуждено дело о незаконном использовании данных при подготовке статей (ст. 272.1 УК), ведомство не называет издание.