Кадровые ротации в Крыму: Аксенов сменил глав двух муниципалитетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил временно исполняющих полномочия руководителей двух сельских поселений в Первомайском районе республики. Соответствующие указы опубликованы на портале правительства РК.

Источник: AP 2024

Врио председателя сельсовета — главы администрации Кормовского сельского поселения назначена Марина Гармаш.

«Назначить Гармаш Марину Викторовну временно исполняющим полномочия главы муниципального образования Кормовское сельское поселение Первомайского района Крыма на срок до дня избрания главы муниципалитета и вступления его в должность», — говорится в документе.

Другим указом с аналогичной формулировкой Аксенов назначил врио руководителя администрации — председателя сельсовета Черновского сельского поселения Нину Волосецкую.

Как отмечается в документах, Гармаш и Волосецкая не наделяются полномочиями принимать участие в голосовании при принятии решений соответствующими сельскими советами.

