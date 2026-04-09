В Калининграде открыли Философский мост в день взятия города-крепости

В 81-ю годовщину взятия Кенигсберга остров Канта и улицу Виктора Гюго связал новый пешеходный мост, получивший название «Философский».
Такого связующего звена между разными частями исторического центра города не хватало давно, рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Теперь добраться от Кафедрального собора до спорткомплекса «Юность» и набережной Петра Великого можно по прямой. Раньше жителям и гостям приходилось делать большой крюк по Московскому проспекту.
Новый пешеходный мост стал частью «Музейного квартала» — единого туристического маршрута, связывающего основные достопримечательности и главные музеи области.
В правительстве региона подчеркнули, что параллельно продолжат благоустраивать остров Канта. На территории у Кафедрального собора установят новое освещение и киноконцертную площадку. Работы пообещали завершить в этом году.
Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк рассказал «РГ», что от нового моста ожидают, в первую очередь, упрощения логистики. Новый пешеходный маршрут особенно важен для самостоятельных туристов, которые раньше банально не доходили до набережной и музея. Сейчас эта проблема будет решена.