Украина увеличит запасы газа к следующему отопительному сезону

Украина планирует увеличить свои запасы природного газа до 14,6 млрд куб. м к началу следующего отопительного сезона, следует из заявления министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в телеграм-канале.
По итогам заседания кризисного комитета Шмыгаль сообщил, что в качестве ориентира поставлены прошлогодние показатели по накопленным запасам. По данным Международного энергетического агентства (IEA), «Нафтогаз» объявил, что целевой объем запасов Украины на 2025 год составил 13,2 млрд куб. м.
«Нашим ориентиром остается опыт предыдущих отопительных сезонов: наличие природного газа в ПХГ (подземное хранилище газа. — РБК) не менее 13,2 млрд куб. м газа на начало отопительного сезона. Это позволит стабильно пройти зиму даже в условиях низких температур и массированных атак. Таким образом, 13,2 млрд куб. м определен как критически необходимый минимум», — написал Шмыгаль.
По его словам, следующая зима для Украины пройдет в тех же сложных условиях, что и прошедшая, а поэтому прогнозируемый план накопления может быть скорректирован из-за боевых действий.
По оценке киевской консалтинговой компании ExPro, которую приводит Reuters, Украина за прошедший отопительный сезон смогла сохранить в своих ПХГ 9,5 млрд куб. м газа.
Украина приостановила заполнение своих подземных газовых хранилищ 22 октября. Киев импортировал газ через Польшу. Тогдашний министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявляла, что Киев планировал импортировать 4,6 млрд куб. м газа.
Российское Минобороны регулярно отчитывается об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Так, 6 апреля российская армия поразила энергетическую инфраструктуру, используемую Вооруженными силами Украины. Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.