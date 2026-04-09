Путин заявил о важности наращивания группировки спутников

Президент России Владимир Путин назвал исключительно важным наращивание группировки спутников для сохранения лидерства России в космической сфере, следует из его телеграммы, адресованной участникам первого Российского космического форума.
Он отметил, что для того, чтобы удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса, исключительно важно объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд.
«Наращивать группировку спутников, широко внедрять новые материалы, цифровые и ядерные технологии», — добавил президент.
Путин подчеркнул, что от реализации космических программ прямо зависят инновационное развитие, обеспечение обороноспособности, безопасности и суверенитет России.
9 апреля проходит Российский космический форум. Он проводится в рамках Недели космоса. В нем примут участие представители органов власти, профильных предприятий и бизнеса, ученые, инвесторы, молодые специалисты. Всего на форуме выступит более 100 спикеров.
