Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о важности наращивания группировки спутников

Президент России Владимир Путин назвал исключительно важным наращивание группировки спутников для сохранения лидерства России в космической сфере, следует из его телеграммы, адресованной участникам первого Российского космического форума.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин назвал исключительно важным наращивание группировки спутников для сохранения лидерства России в космической сфере, следует из его телеграммы, адресованной участникам первого Российского космического форума.

Он отметил, что для того, чтобы удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса, исключительно важно объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд.

«Наращивать группировку спутников, широко внедрять новые материалы, цифровые и ядерные технологии», — добавил президент.

Путин подчеркнул, что от реализации космических программ прямо зависят инновационное развитие, обеспечение обороноспособности, безопасности и суверенитет России.

9 апреля проходит Российский космический форум. Он проводится в рамках Недели космоса. В нем примут участие представители органов власти, профильных предприятий и бизнеса, ученые, инвесторы, молодые специалисты. Всего на форуме выступит более 100 спикеров.

