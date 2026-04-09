СМИ: Германия тайно разрабатывает планы развертывания сил в Ормузском проливе

За закрытыми дверями правительство Германии изучает сценарии, при которых немецкие вооруженные силы могут быть привлечены к операции по защите морского судоходства в Ормузском проливе, утверждает немецкий журнал Der Spiegel.
В ходе «превентивного планирования» детально разрабатываются схемы дислокации немецких военных в Ормузе.
По сведениям Spiegel, речь идет о сценариях которые предполагают эскортирование судов и направление вооруженных групп сопровождения непосредственно на борт торговых судов. Не исключается и привлечение минных тральщиков для патрулирования акватории Ормуза. Немецкое военное руководство заверило, что страна готова выделить необходимые ресурсы для участия в международной миссии по обеспечению безопасности этого водного пути.
Согласно немецкому изданию BR 24 Meldungen, канцлер Фридрих Мерц в среду официально объявил, что Германия примет участие в обеспечении безопасности Ормузского пролива.