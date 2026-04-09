СМИ: Германия тайно разрабатывает планы развертывания сил в Ормузском проливе

Немецкое правительство проводит закрытые консультации относительно возможных вариантов участия бундесвера в миссии по обеспечению безопасности морских перевозок в Ормузском проливе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

За закрытыми дверями правительство Германии изучает сценарии, при которых немецкие вооруженные силы могут быть привлечены к операции по защите морского судоходства в Ормузском проливе, утверждает немецкий журнал Der Spiegel.

Хотя публично Берлин проявляет максимальную осторожность, за кулисами идет интенсивная проработка вариантов участия бундесвера в возможной военной миссии в этом стратегически важном районе.

В ходе «превентивного планирования» детально разрабатываются схемы дислокации немецких военных в Ормузе.

По сведениям Spiegel, речь идет о сценариях которые предполагают эскортирование судов и направление вооруженных групп сопровождения непосредственно на борт торговых судов. Не исключается и привлечение минных тральщиков для патрулирования акватории Ормуза. Немецкое военное руководство заверило, что страна готова выделить необходимые ресурсы для участия в международной миссии по обеспечению безопасности этого водного пути.

Согласно немецкому изданию BR 24 Meldungen, канцлер Фридрих Мерц в среду официально объявил, что Германия примет участие в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше