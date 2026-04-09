Андрей Бочаров и Константин Чуйченко провели рабочую встречу в Волгограде

Рабочую встречу провел 9 апреля глава волгоградского региона Андрей Бочаров и министром юстиции РФ Константином Чуйченко.
О чем именно шла речь, не сообщается, в пресс-службе областной администрации уточняют только, что были рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия, а также реализации проектов развития на территории региона.
Константин Чуйченко прибыл в Волгоград утром четверга. Из аэропорта он отправился на Мамаев курган, где вместе с губернатором почтил память погибших в годы Сталинградской битвы.