Андрей Бочаров и Константин Чуйченко провели рабочую встречу в Волгограде

Были рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия, а также реализации проектов развития на территории региона.

Рабочую встречу провел 9 апреля глава волгоградского региона Андрей Бочаров и министром юстиции РФ Константином Чуйченко.

О чем именно шла речь, не сообщается, в пресс-службе областной администрации уточняют только, что были рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия, а также реализации проектов развития на территории региона.

Константин Чуйченко прибыл в Волгоград утром четверга. Из аэропорта он отправился на Мамаев курган, где вместе с губернатором почтил память погибших в годы Сталинградской битвы.

Биография Константина Чуйченко
Глава Минюста, член Совбеза, госсоветник и экс-вице-премьер — Константин Чуйченко руководил Аппаратом правительства, он также известен многолетней службой в органах власти. Собрали главное из его биографии.
