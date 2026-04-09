В Челябинской области пристава задержали по подозрению в получении взятки

Правоохранители совместно с УФСБ по Челябинской области задержали заместителя старшего судебного пристава Челябинской области Наталью Смышляеву и замдиректора частной компании Газимуллина А. В. по подозрению во взяточничестве, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.