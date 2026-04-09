В Челябинской области пристава задержали по подозрению в получении взятки

Правоохранители совместно с УФСБ по Челябинской области задержали заместителя старшего судебного пристава Челябинской области Наталью Смышляеву и замдиректора частной компании Газимуллина А. В. по подозрению во взяточничестве, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
По утверждению следователей, Смышляева предоставляла ему данные, хранящиеся в базах судебных приставов, помогала избегать ответственности за уклонение от уплаты долгов и исполнения судебных поставлений, а также снижала исполнительный сбор.
По данным правоохранителей, взамен Газимуллин регулярно передавал Смышляевой взятки. Только по одному из эпизодов та получила не менее 470 тыс. руб.
В отношении подозреваемых возбудили дела о даче и получении взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291, «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по обеим статьям — лишение свободы сроком до 12 лет.
Дома у обвиняемых провели обыски, правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.