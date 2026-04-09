Нетаньяху поручил начать переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы»

«В связи с неоднократными обращениями Ливана о начале прямых переговоров с Израилем, вчера на заседании кабинета министров я распорядился в кратчайшие сроки начать прямой переговорный процесс», — передает его слова пресс-служба.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Израиль согласился ограничить удары по территории республики ради достижения соглашения между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, разногласия по Ливану стали «недопониманием», поскольку Штаты и Тель-Авив не включили его в условия перемирия.
До этого спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Вашингтон уже нарушил три пункта мирного предложения, поэтому прекращение огня нецелесообразно. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет вновь допустил силовое изъятие урана. А Израиль нанес мощный удар по Ливану, от которого, по последним данным, погибли почти 200 человек.
О перемирии Штаты и Иран договорились в ночь на среду, а на 10 апреля запланированы переговоры в Исламабаде. В основу будущего соглашения может лечь план Тегерана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрил и Вашингтон.
В числе прочего он включает снятие с ИРИ санкций, закрепление за ней контроля над Ормузским проливом, право на обогащение урана, а также прекращение боев по всем фронтам, включая операцию Израиля против «Хезболлы» в Ливане.