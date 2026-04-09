ГД рассмотрит законопроект об увеличении оснований для высылки иностранцев из РФ

Количество оснований для выдворения из России мигрантов будет удвоено, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер парламента напомнил, что работа по ужесточению миграционного законодательства ведется Госдумой с 2024 года: за это время депутаты приняли 22 федеральных закона на эту тему. Большая часть из них (18) была инициирована самими народными избранниками.