Лавров заявил, что перемирие на Ближнем Востоке касается Ливана

Москва считает, что договоренности о двухнедельном прекращении боевых действий между США и Ираном распространяются и на Ливан. Об этом заявил министр иностранных дел России в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.
«Москва твердо исходит из того, что упомянутые договоренности, как было объявлено пакистанскими посредниками, имеют региональное измерение и, в частности, распространяются на Ливан», — отметил Лавров.
По словам Лаврова, Россия готова содействовать поиску решений, которые позволят преодолеть последствия конфликта и обеспечить долгосрочный мир и безопасность в регионе.
8 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что удары по Ирану будут приостановлены на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива.
Израиль поддержал США, однако власти отметили, что режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан. В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала военной операции. США также заявляли, что Ливан не входит в сделку о прекращении огня.
9 апреля Al Jazeera сообщила, что количество погибших при атаке Израиля на Ливан увеличилось по меньшей мере до 254 человек, более тысячи получили ранения.
