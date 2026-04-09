У космодрома «Байконур» большое будущее, заявили в Казахстане

В соответствии с российско-казахстанским соглашением, город Байконур является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса «Байконур» до 2050 года населенный пункт наделен статусом, соответствующим городу федерального значения, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.