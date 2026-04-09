Нетаньяху поручил начать мирные переговоры с Ливаном после угроз Ирана

Президент США Дональд Трамп накануне в телефонном разговоре попросил Нетаньяху сократить израильские удары по Ливану, чтобы предотвратить срыв хрупкого перемирия с Ираном, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа. По словам собеседника, разговор состоялся после того, как Нетаньяху в среду пообещал продолжить атаки на Ливан. Иран пригрозил ответить на удары и разорвать перемирие.