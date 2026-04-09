Нетаньяху поручил начать мирные переговоры с Ливаном после угроз Ирана

Израиль начинает мирные переговоры с Ливаном, говорится в заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, опубликованном его канцелярией в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
«В свете неоднократных призывов Ливана начать прямые переговоры с Израилем я вчера поручил кабинету министров как можно скорее начать прямые переговоры с Ливаном», — заявил Нетаньяху.
Он пояснил, что переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хезболлы» и установлении мирных отношений между двумя странами.
«Израиль ценит сегодняшний призыв премьер-министра Ливана к демилитаризации Бейрута», — добавил премьер.
Президент США Дональд Трамп накануне в телефонном разговоре попросил Нетаньяху сократить израильские удары по Ливану, чтобы предотвратить срыв хрупкого перемирия с Ираном, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа. По словам собеседника, разговор состоялся после того, как Нетаньяху в среду пообещал продолжить атаки на Ливан. Иран пригрозил ответить на удары и разорвать перемирие.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) даст США и Израилю отпор, если удары по Ливану продолжатся.
«Мы решительно предупреждаем коварную Америку и ее сионистского партнера-палача: если агрессия против дорогого Ливана не будет неем дленно прекращена, мы выполним свой долг и дадим достойный отпор злодеям-агрессорам в регионе», — пригрозил Пезешкиан.
Как рассказал Reuters высокопоставленный ливанский чиновник, Бейрут последние 24 часа добивается временного прекращения огня, чтобы дать возможность для более широких переговоров с Израилем. Ливанская сторона также хочет, что Соединенные Штаты выступили в качестве посредника и гаранта любого соглашения. Дата и место потенциальных переговоров еще не определены, сказал собеседник.
Материал дополняется.