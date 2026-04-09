В Казахстане назначен новый вице-министр транспорта

Дамир Кожахметов родился в 1989 году в Южно-Казахстанской области. Высшее образование получил в Азиатско-Тихоокеанском институте информационных технологий в Куала-Лумпуре, Казахском национальном университете имени аль-Фараби, а также в Королевском институте логистики и транспорта.
Трудовую деятельность начал в 2011 году в ИТ-секторе. В последующие годы работал на руководящих позициях в частных компаниях, занимаясь развитием технологических направлений, запуском инновационных продуктов и повышением операционной эффективности в нефтегазовой, агропромышленной и энергетической сферах.
В 2019—2020 годах занимал управленческую должность в структуре АО «НК “Қазақстан темір жолы”, где курировал реализацию инфраструктурных и цифровых проектов.
В 2020—2023 годах работал в АО «KTZ Express», отвечая за стратегию цифровой трансформации и развитие ИТ-функции компании.
С ноября 2023 года и по настоящее время занимал должность генерального директора АО «KTZ Express».
