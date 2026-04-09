Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана назвал условие для переговоров о завершении конфликта с США

ТЕГЕРАН, 9 апр — РИА Новости. Проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию «на всех фронтах», заявило министерство иностранных дел Ирана.

Источник: © РИА Новости

«Проведение переговоров об окончании войны зависит от приверженности США обязательствам по перемирию на всех фронтах, в особенности в Ливане», — говорится в заявлении ведомства, сообщившего об этом в преддверии ожидающегося диалога в Пакистане по окончанию конфликта вокруг Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдался рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.

Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения «Хезболлах». Иран придерживается противоположной позиции.

