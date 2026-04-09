В Белоруссии пока не планируют блокировать YouTube

Власти Белоруссии пока не намерены вводить ограничения на работу видеохостинга YouTube. Об этом заявил новый министр информации республики Дмитрий Жук, его слова приводит агентство БелТА.

Источник: Life.ru

Отвечая на вопрос о возможной блокировке платформы, глава ведомства подчеркнул, что любые подобные решения должны быть тщательно продуманы, а их последствия — просчитаны. Мера должна быть целесообразной и реально эффективной.

«Что касается платформ, которые используются гражданами Беларуси, действовать нужно очень аккуратно. Вы знаете и позицию президента — он не сторонник запретов. Нужно искать иные механизмы взаимоотношения с этими крупными игроками мирового медиапространства», — сказал Жук.

Напомним, неделей ранее американский видеосервис YouTube, находящийся под контролем корпорации Google, заблокировал аккаунты белорусских государственных СМИ — информагентства БелТА, а также телеканалов СТВ и ОНТ. В минском Мининформе назвали это решение недружественным и не имеющим под собой оснований.

