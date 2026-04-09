Путин перекроил суды: кассацию вернули в регионы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который кардинально меняет порядок обжалования решений мировых судей. Теперь кассационные жалобы будут рассматриваться не в окружных, а в региональных судах, что, по заявлению властей, сделает правосудие более доступным для граждан.
Ключевым нововведением становится отмена так называемой сплошной кассации для этой категории дел и возвращение к выборочной. Это означает, что судья регионального суда будет сначала решать, есть ли достаточные основания для передачи жалобы на полноценное рассмотрение президиумом. Аналогичный порядок вводится и для дел об административных нарушениях, которые будут рассматривать председатели высших региональных судов или их заместители.
Инициатива, разработанная Верховным судом, призвана сократить судебные издержки и снизить нагрузку на кассационные суды общей юрисдикции. Предполагается, что граждане смогут лично присутствовать на заседаниях в своем регионе. При этом возможность дальнейшего обжалования решений в Верховном суде РФ сохраняется. Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.