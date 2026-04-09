Генсек НАТО Рютте признал, что альянс годами усиливает присутствие у границ РФ

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что активность НАТО резко возросла. По словам главы государства, к российским границам переброшены значительные силы из США. В их числе авиатехника, также увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе. Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам, добавил российский лидер.