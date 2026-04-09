США допустили продление срока прекращения огня с Ираном, пишет CNN

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.