«Это недопустимо»: Медведев заявил о биооружии на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности указал на угрозу, исходящую от биолабораторий на территории Украины.
«В ходе СВО получены доказательства, что в биолабораториях на Украине производились компоненты биологического оружия», — сказал Медведев.
«Эти риски недопустимы», — подчеркнул он.
По словам зампреда Совбеза РФ, Россия продолжит принимать меры для обеспечения собственной биологической безопасности.
Также он обратил внимание на то, что работа сети биолабораторий НАТО по всему миру ведется непрозрачно и в нарушение Конвенции о запрете биологического оружия.
Видео выступления Медведева было опубликовано на его канала в мессенджере Мах.
