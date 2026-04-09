Путин поручил доработать механизм возмещения ущерба жертвам мошенников

Президент России обсудил ущерб от мошеннических схем с зампредседателя правительства Дмитрием Григоренко.

Президент России Владимир Путин поручил доработать механизм возмещения материального ущерба гражданам, которые пострадали в результате различных мошеннических схем. Сказано об этом было на встрече главы государства с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Григоренко.

«Надо доработать это, конечно», — сказал глава государства.

Напомним, что сейчас мошенники используют самые различные схемы для обмана россиян. Аферисты работают как в интернете, так и через мобильные звонки. Многие граждане лишаются не только накоплений, но и недвижимости. Также некоторых обманом заставляют совершать противоправные действия.

Ранее сайт kp.ru писал о новой схеме по рассылке писем от имени «Госуслуг». В связи с ростом подобных случаев на портале планируется внедрить «красную кнопку», благодаря которой пользователь может оперативно оповещать банки и операторов связи о мошеннических действиях с его данными.

