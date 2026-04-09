Наибольшая угроза для России на данный момент исходит из биолабораторий, расположенных на территории Украины. В ходе специальной военной операции (СВО) российская сторона получила доказательства того, что рядом с границами страны производились компоненты биологического оружия. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
— В ходе СВО были получены доказательства, что рядом с нашими границами фактически производились компоненты биологического оружия. Это создает крайне серьезные, абсолютно недопустимые риски для безопасности нашей страны, — заявил политик на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Запись с совещания он опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.
30 марта официальный представитель управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике Арина Клепанова сообщила, что на территории региона, подконтрольной российским войскам, были найдены схроны с химическим и бактериологическим оружием. Правоохранитель подчеркнула, что Киев использовал это оружие для того, чтобы «травить» мирных граждан.
13 марта постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин высказался, что у страны есть данные о том, что украинские военнослужащие организовывают провокации с использованием химического оружия для обвинения российской армии.