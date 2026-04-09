Война на паузе: Белый дом готов торговаться с Тегераном

США допускают, что сроки прекращения огня с Ираном могут быть продлены, если американские власти сочтут, что стороны достигли определенного прогресса в переговорном процессе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
По данным телеканала, власти США считают, что прекращение огня на две недели будет достаточным сроком для достижения более существенного компромисса с Ираном.
«Действующее на данный момент прекращение огня может быть продлено, если Белый дом сочтет, что достигнут достаточный прогресс», — говорится в сообщении.
По информации собеседников телеканала, встреча сторон в Пакистане, как ожидается, будет одной из нескольких по вопросу о заключении долгосрочной и прочной сделки в целях завершения конфликта.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.