Guardian: терпение команды Трампа по поводу Украины заканчивается

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Европейские чиновники опасаются, что терпение главы американской администрации Дональда Трампа по поводу Украины заканчивается, и он может усилить давление на Киев в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на неназванных европейских официальных лиц.