Guardian: терпение команды Трампа по поводу Украины заканчивается

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Европейские чиновники опасаются, что терпение главы американской администрации Дональда Трампа по поводу Украины заканчивается, и он может усилить давление на Киев в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на неназванных европейских официальных лиц.

Источник: Reuters

По мнению двух источников, Трамп может пойти на это с целью получения для себя «геополитической победы». Собеседники газеты сообщили, что Вашингтон может потребовать от Киева вывести войска с территории Донбасса.

Другой европейский чиновник сообщил изданию, что «у команды Трампа заканчивается терпение в отношении Украины, и она хочет быстрого решения».

